Почти половина петербуржцев готовы сидеть с ребёнком до 1,5 лет вместо жены

В течение последнего года отпуск по уходу за ребенком для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой компании.

Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 42% петербуржцев. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели из Петербурга

В течение последнего года отпуск по уходу за ребенком для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой компании.

"Почему бы и нет, если по доходам это выгоднее для семьи".

"Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребенком. Это сущая каторга по уходу за ребенком".

Такие комментарии дали опрошенные мужчины.

Большинство мужчин по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Каждый третий (33%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 25% скорее исключают такую возможность.

Фото: pxhere.com