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Почти 90% россиян сталкивались с хамским отношением
Сегодня, 15:29
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Почти 90% россиян сталкивались с хамским отношением

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Две трети опрошенных уточнили, что им хамили на дорогах и в интернете.

Почти 90% россиян сталкивались с хамским отношением в жизни. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на результаты исследования социологического агентства "Вебер".

В опросе приняли участие 1400 совершеннолетних жителей страны. Из них 89% признались, что сталкивались с хамством. 60% опрошенных уточнили, что им хамили на дорогах и в интернете. В общественном транспорте и поликлиниках с хамством столкнулись 48% респондентов.

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Фото: Piter.tv

Теги: граждане россии, опрос, хамство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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