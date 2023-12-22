Две трети опрошенных уточнили, что им хамили на дорогах и в интернете.

Почти 90% россиян сталкивались с хамским отношением в жизни. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на результаты исследования социологического агентства "Вебер".

В опросе приняли участие 1400 совершеннолетних жителей страны. Из них 89% признались, что сталкивались с хамством. 60% опрошенных уточнили, что им хамили на дорогах и в интернете. В общественном транспорте и поликлиниках с хамством столкнулись 48% респондентов.

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Фото: Piter.tv