Почти 40% трудовых мигрантов из Таджикистана уехали из Петербурга из-за ковида

Сейчас мигранты постепенно возвращаются.

В пандемию коронавирус около 40% трудовых мигрантов из Таджикистана были вынуждены вернуться из Петербурга на Родину. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил генконсул Таджикистана в Северной столице Назари Хомиджон Темур.

В начале пандемии предприятия закрывались, работы стало меньше. Сейчас ситуация стабилизируется. Заполняемость рейсов из Республики в Петербург составляет около 80%. Если граждане Таджикистана не находят работы в мегаполисе, они едут в другие российские регионы.

Наряду с этим в Таджикистане создаются новые промышленные предприятия, которые дают возможность нашим гражданам трудоустроиться у себя на родине. А с приходом петербургского бизнеса в страну, думаю, эти возможности только увеличатся. Назари Хомиджон Темур.

Генконсул также прокомментировал ситуацию с нарушением миграционного законодательства. Кто-то нарушает его по незнанию, однако это не освобождает от ответственности. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Фото: Piter.tv