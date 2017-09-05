Долги по капремонту имеют почти 300 тысяч собственников из Петербурга

На начало сентября задолженность по капитальному ремонту в Петербурге составляет 1,2 миллиарда рублей. Почти 300 тысяч частников и организаций не платят по этим счетам.

"Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" сообщил размер задолженности петербуржцев по квитанциям организации. Оказалось, что горожане и бизнесмены задолжали фонду 1,2 миллиарда рублей.

Больше должников среди владельцев жилых помещений – 273 тысячи. Должников за нежилые помещения меньше – 16 тысяч. Это данные на 1 сентября 2017 года. При этом сборы этой выплаты составляет 90,3%. Показатель значительно вырос по сравнению с прошлыми годами: в 2016 году было 88,9%, 2015 года -85%.

По данным фонда, 4,5% плательщиков не разу не делали взнос. Всего было направлено около восьми тысяч писем с претензиями, в которых нерадивых собственников уведомляли о размере долгов. Это помогло взыскать 55 миллионов рублей.

В будущем году плата за капремонт расти не будет. В 2017 году ремонт планируют провести на 10,3 миллиарда рублей. Из них 6,1 млрд пойдут из бюджета, а 4,2 млрд – от собственников.