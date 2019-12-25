Почти 200 тысяч квадратных метров офисов построили в Петербурге в 2020 году

Эта цифра на 55% выше показателей прошлого года.

В этом году в Петербурге планируют ввести в эксплуатацию более 196 тысяч квадратных метров офисных помещений. Эта цифра на 55% выше показателей прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании Knight Frank.

По прогнозам специалистов, доля вакантных площадей класса А вырастет до 6,5%, класса В – до 8,7%. Из-за ввода новых проектов рост продолжится в 2021 году.

Еще одним итогом уходящего года стало снижение арендных ставок в офисах класса А на 3,6%. При этом в офисах класса В цены наоборот поднялись на 6% из-за переезда ряда компаний в более бюджетные пространства.

Кроме того, в 2020 году наблюдается рост популярности коворкингов и гибких офисов, а также изменение соотношения между площадью рабочих мест, переговорных и зон для отдыха.

Ранее мы писали, что в 2021 году в Московском районе появится новый коворкинг.

Фото: pixabay.com