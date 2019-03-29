В гараже жителя Ленобласти, перенесшего инсульт, нашли почти 1,5 кг тротила

В субботу, 26 февраля, полицейские пришли с обыском в один из боксов гаражного кооператива "Железнодорожник" в Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.
Гараж принадлежит 64-летнему инвалиду первой группы, который перенес инсульт. Он хранил части винтовок времен Великой Отечественной войны, патроны различного калибра, гранату и мешок со взрывчатым веществом.
По факту незаконного хранения взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело.
Ранее после обнаружения склада боеприпасов в Петербургу и области возбудили два уголовных дела.
Фото: Piter.TV
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