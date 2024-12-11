В Петербурге усилили контроль за состоянием дорог и тротуаров

Как рассказали в Комитете по благоустройству, специалисты адаптируются к переменам погоды, не ослабляя темпов уборки снега.

Из-за похолодания после дождей и активного таяния снега в Петербурге усилили контроль за состоянием дорожного покрытия и тротуаров. Чтобы избежать скользкости и обеспечить безопасность участников движения, дорожные службы накануне распределили почти 1000 тонн пескосоляной смеси и 680 тонн соли.

Как рассказали в Комитете по благоустройству, специалисты адаптируются к переменам погоды, не ослабляя темпов уборки снега. Только за прошедший вторник с улиц города вывезли более 42 тысяч кубометров снежных масс. Особое внимание уделяют лотковой зоне с входами в ливневую канализацию — за сутки прочищено около 4000 водоотводных патрубков.

На улицах города работают 1045 единиц спецтехники и 1126 сотрудников ручного труда. Кроме того, на дежурстве находятся порядка 30 аварийных бригад, которые следят за ситуацией, оперативно реагируют на сообщения жителей и предотвращают застой воды.

Фото: Комитет по благоустройству СПб