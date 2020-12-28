Почетным донорам крови могут сделать бесплатный проезд на автобусах в Ленобласти

В области проживают 8 255 человек, которые являются почетными донорами России и СССР.

Почетные доноры России и СССР могут получить право на льготный проезд в общественном транспорте в Ленобласти. С инициативой о внесении изменений в социальный кодекс региона выступила областная прокуратура.

В области проживают 8 255 человек, которые являются почетными донорами России и СССР. Чтобы получить это звание, необходимо бесплатно сдать кровь или плазму как минимум 40 раз. При этом, в поправке значится, что на льготный проезд смогут рассчитывать только те почетные доноры, доход которых меньше среднего в Ленобласти (30 тысяч рублей).

По данным областного комитета по транспорту, если хотя бы 40% из доноров, которые пока не имеют права на льготу, попадут в эту категорию, придется выделять на их проезд 18 миллионов 467 тысяч рублей ежегодно.

Фото: Piter.tv