Стало известно, почему россияне едут в Петербург на Новый год

По данным Авито. Работа, Петербург находится в тройке самых популярных направлений на Новый год (выбор 20% опрошенных), немного уступая Сочи (23%) и опережая Байкал (19%).

Согласно недавнему опросу нескольких тысяч россиян, 20% из них собираются отметить Новый год в Петербурге. Редакция "Петербург2" раскрыла подробности исследования и разобралась, почему Северная столица так притягивает туристов.

По данным Авито. Работа, Петербург находится в тройке самых популярных направлений на Новый год (выбор 20% опрошенных), немного уступая Сочи (23%) и опережая Байкал (19%).

Первая ассоциация с Северной столицей – обилие музеев. Их в городе более двух сотен – художественных, с богатыми коллекциями произведений искусства, или тематических, посвященных различным сторонам нашей жизни.

Очевидно, что большинство выбравших Петербург для поездки на Новый год хотят максимально почувствовать праздничную атмосферу и, словно в Европе, прогуляться по ярким улочкам и попробовать глинтвейн на ярмарке.

Также, в отличие от большинства российских городов, в Петербурге можно масштабно отметить новогоднюю ночь. В этом году впервые за несколько лет пройдут гуляния на Дворцовой.

Фото: Piter.tv