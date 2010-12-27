Победители конкурса "Окно в Интернет" приглашены на кинофестиваль в Выборг

В результате зрительского голосования, которое проходило на сайте фестиваля "Окно в Европу", победителем стал документальный фильм "Дом колышущихся сосен" автора Алекса Плата.

Подведены итоги VII конкурса короткометражного кино "Окно в Интернет". В этом году были представлены 214 игровых, документальных и анимационных фильмов, музыкальных клипов. Среди них в категории "Игровое кино" работа "#ПушкинНаш" автора из Выборга.

В результате зрительского голосования, которое проходило на сайте фестиваля "Окно в Европу", победителем стал документальный фильм "Дом колышущихся сосен" автора Алекса Плата.

Выбор профессионального жюри остановился на музыкальном клипе Александры Харитоновой и Марии Ермолаевой на песню "Мы сегодня дома" группы "Хадн дадн".

Авторы двух фильмов-победителей приглашены для участия в XXVII фестивале российского кино "Окно в Европу", который пройдет в Выборге со 2 по 8 августа.

Подробнее: https://oknofest.com/

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО