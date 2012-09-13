Предправления "Семейный капитал" задержали из-за хищения 1,7 млрд рублей

Председателя правления кооператива "Семейный капитал" Надежду Верхову задержали в Петербурге по делу о мошенничестве. Ее подозревают в хищении 1,7 миллиарда рублей пайщиков.

Экономическая полиция задержала председателя правления кооператива "Семейный капитал" Надежду Верхову у нее дома в четверг, 2 ноября. 48-летнюю предпринимательницу подозревают в крупном мошенничестве. Следствие полагает, что она создала потребительский кооператив, куда привлекала средства физических лиц. Их завлекали огромным процентом – до 29% годовых.

С 2011 года в "Семейный капитал" вложились более 17 тысяч человек. Общая сумма взносов пайщиков достигла 7,9 миллиарда рублей. Именно из этих денег, сообщает "Фонтанка", не менее 1,7 млрд перевели на расчетные счета юридичиских лиц партнеров Верховой.

Подозреваемую задержали на двое суток. Скорее всего, следствие будет просить об аресте женщины. Также ее подозревают в хищении 800 миллионов рублей. Эти деньги пропали из кассы кооператива через фиктивный займ.