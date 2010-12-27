ЗакС попросит бросить дополнительные силы на дело "Семейного капитала"

Члены петербургского городского парламента хотят обратиться к главе МВД с просьбой привлечь дополнительных сотрудников для ускоренного рассмотрения дела кооператива "Семейный капитал".

Комитет по законодательству ЗакСа обсудил ситуацию вокруг кооператива "Семейный капитал". На встречу пришла, в том числе, председатель общества обманутых дольщиков Нина Коновалова. Она отметила, что не все кооперативы контролируются, из-за этого появляются своеобразные финансовые пирамиды.

Комитет решил обратиться к главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову. Начальника полиции собираются попросить привлечь дополнительные силы к расследованию дела в отношении руководства кооператива. А главного судебного пристава Владимира Гольцмера попросят оказать помощь в проведении дознания.

Специальная рабочая группа при комитет по законодательству займется разработкой правовых актов для предотвращения повторения сложившейся ситуации.

Накануне Piter.tv сообщал, что предправления "Семейный капитал" задержали из-за хищения 1,7 млрд рублей.