По центру Петербурга прокатился трамвай-тигр

Трамвай получил название "Стиляга" и пробудет на улицах города все воскресенье.

Необычный транспорт вышел в центр Петербурга в субботу, 24 августа. Трамвай стилизовали под внешний вид хищника в честь празднования 100-летия государственных цирков России.

Пассажирам необычного транспорта была представлена тематическая экскурсия. Кроме того, у них была возможность поучаствовать в викторине, посвященной истории цирка на Фонтанке. На борту "Стиляги" находились молодые и опытные артисты цирка.

Отметим, что следующие рейсы запланированы на воскресенье – в 12:00, 13:30 и 15:00. Проехаться можно для всех желающих, но перед этим нужно записаться на экскурсию.

Фото: vk.com/spbgupget