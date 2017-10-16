По Костроме спокойно гуляла лосиха в ошейнике

В сети появилось видео с лосихой Нарута, которая сбежала с лосефермы Сумароково.

Жители отдельных районов Костромы накануне, 15 октября, наблюдали необычного гостя на улицах города.

Огромный лось спокойно разгуливал в черте города, щипал листики и ложился отдыхать на проезжей части. Сначала очевидцы испугались такого "горожанина", но зверь вел себя очень дружелюбно. Когда осмелевшие костромичи подошли поближе, то увидели, что на шее лося имеется ошейник с кличкой. Тогда местные жители позвонили специалистам.

Оказалось, что это лосиха по кличке Нарута из Сумароковской лосефермы. Лосиная ферма под Костромой уникальная и очень необычная ферма, которую любят посещать и взрослые и дети. Гостям фермы разрешается кормить лосей. Поэтому Нарута, привыкшая к людям, и вела себя очень дружелюбно.

ВЫидео: YouTube/Кострома какая есть