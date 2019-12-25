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ПНЕВМОСЛОН выпустил новый сингл "Думаю на шаг вперед"
Сегодня, 13:10
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ПНЕВМОСЛОН выпустил новый сингл "Думаю на шаг вперед"

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Лидер проекта сообщил, что трек нетипичен для группы и не похож на то, что было раньше.

В понедельник, 13 сентября, стало известно о выходе нового сингла "Думаю на шаг вперед" с предстоящего альбома "Запутай след" эпатажного хайпкор-проекта ПНЕВМОСЛОН. Как отмечают музыканты, трек прекрасно звучит как на огромных аудиосистемах и прокаченных сабами "Бэхах", так и на утюгах и пожилых радиоприёмниках.

Лорд Пневмослон сообщил, что трек нетипичен для проекта. 

Он не выглядит вне контекста ПНЕВМОСЛОНа, как будто это вообще другая группа. Но при звучит свежо — ритмически и танцевально. Мы выделили драм-секцию. Теперь барабаны и бас — полноправные участники песни и обеспечивают тот необходимый кач, грув, драйв, который должен быть.

Лорд Пневмослон

Сюжет песни взяли из жизни. Коллектив не старается объяснять его смысл, давая слушателю самостоятельно и по-своему добраться до сути. 

Концертные презентации новой пластинки, как и предыдущего сингла, который стал своеобразным эпиграфом к предстоящему альбому, состоятся 22 октября в питерском клубе "Морзе" и 30 октября в московском GIPSY. 

Ранее мы писали, что в Кронштадте открылся фестиваль "Рокштадт", посвященный юбилею Ленинградского рок-клуба.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: думаю на шаг вперед, пневмослон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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