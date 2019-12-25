В Кронштадте открылся фестиваль "Рокштадт", посвященный юбилею Ленинградского рок-клуба

Мероприятие будет длиться два дня. Перед зрителями выступят музыкальные группы.

В субботу, 11 сентября, в Кронштадте начался фестиваль "Рокштадт" в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба. Праздник будет проходить в двух форматах: онлайн-стрим живых концертов покажут в "ВКонтакте". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Перед гостями выступят "АукцЫон", Tequilajazzz, "Радар" и Zoloto. В воскресенье музыкальные концерты стартуют в 18:00. Завершится фестиваль 12 сентября в 21:00.

Организаторы торжества выдвинули инициативу проводить "Рокштадт" ежегодно. Музыканты поддержали идею.

Ранее на Piter.tv сообщили, что группа The Cranberries выпустила клип в память о солистке.

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