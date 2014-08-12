Растительный рацион питания уменьшает риск возникновения опухолей.

Ученые из Венгрии провели исследование и выяснили, что плотоядные животные чаще умирают от рака, чем травоядные. Статья опубликована в журнале Nature.

Так, ученые проанализировали посмертные записи более 100 тыс. животных. Это было необходимо, что выявить их склонность к возникновению рака. Оказалось, что растительный рацион питания по сравнению с мясным питанием уменьшает риск возникновения рака.

Отмечается, что сырое мясо содержит вирусы и бактерии, которые могут вызвать рак. Однако другая причина кроется в наибольшем загрязнении организма хищников, так как они дополнительно съедают больной организм своей жертвы.

Предполагается, что применим и к человеку низкий уровень клетчатки в рационе мясоедов. Ученые отмечают, от мяса отказываться не надо, но необходимо свое питание разнообразить продуктами, содержащими клетчатку. При этом с животными людей сравнить нельзя, так как в рационе у людей нет сырого мяса.

Ранее ученые сообщали, что после столкновения с астероидом Землю окутала тьма.

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