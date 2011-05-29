Площадь пожара в Крыму составляет 75 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел 25 августа в Феодосии. По данным ведомства, в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. Вертолеты Ми-8 сбросили 50 тонн воды. Рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости. Всего в тушении пожара участвуют более 380 огнеборцев и 105 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Гоначхирском ущелье продолжают тушение лесного пожара.
Видео: МЧС России
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