Всего в тушении пожара участвуют более 380 огнеборцев и 105 единиц техники.

Площадь пожара в Крыму составляет 75 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 25 августа в Феодосии. По данным ведомства, в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. Вертолеты Ми-8 сбросили 50 тонн воды. Рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости. Всего в тушении пожара участвуют более 380 огнеборцев и 105 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Гоначхирском ущелье продолжают тушение лесного пожара.

Видео: МЧС России