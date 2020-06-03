Пленный украинский военный рассказал о становлении командиром из сантехника

Боец по имени Александр рассказал, что ему обещали оставить "на третьей линии обороны".

Пленный украинский военнослужащий рассказал о становлении командиром из обычного сантехника. Мужчина уточнил, что попал в Вооруженные силы Украины из-за проведения в стране всеобщей мобилизации. В рамках проведения специальной военной операции РФ он оказался в плену, когда российские силы подошли к Пескам Донецкой народной республики. Мужчина объяснил, что Киев назначает командирами тех граждан, которые имеют хотя бы минимальный опыт срочной службы в армии.

Боец, назвавшийся Александром, уточнил, что власти Украины обещают мобилизованным военным то, что они смогут остаться на "третьей линии обороны". Однако на самом деле их везут на передовую. При этом центральное командование не сообщают мужчинам куда именно и для чего их направляют в конкретную точку.

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Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны