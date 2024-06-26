Виктор Кэрэкеша рассказал о сражении на харьковском направлении в зоне СВО.

Украинское командование плохо относится к своим мобилизованным солдатам, говоря о том, что такие граждане просто "идут на мясо". Соответствующее заявление сделал представитель Вооруженных сил Украины, сдавшийся в плен российским военнослужащим, Виктор Кэрэкеша.

Командование плохо относилось. И нам сразу на полигоне говорили, что мы идем на мясо. Виктор Кэрэкеша, пленный ВСУ

Известно, что в первых числах сентября 2023 года иностранец вместе с несколькими бойцами армии киевского режима оказались переброшены в качестве стрелков на харьковское направление в зоне проведения Россией специальной военной операции. Однако местное командование не предупреждало солдат о том, что речь идет о "довольно горячем" участке фронта. Дополнительно военнопленный заметил, что каждому человеку для обороны позиций на первой линии соприкосновения выдали только автоматы, а также по четыре магазина к этому оружию.

Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости