Солдаты ВСУ рассказали о лживых обещаниях командования.

Командование 46-й отдельной аэромобильной бригады (ОАЭМБр) Вооруженных сил Украины на протяжении нескольких недель отказывало в эвакуации раненых солдат, поэтому медицинскую помощь военнослужащие соседнего с Россией государства получили только после добровольной сдачи в плен российским силам. Соответствующее заявление сделал бывший солдат 46-й ОАЭМБр Александр Могильный. Мужчина добровольно сдался в плен ВС РФ на кураховском направлении.

Две недели назад был ранен осколком в ногу. Каждый день просил помощи, чтобы меня эвакуировали - каждый раз: "Мы планируем, планируем", но никак не могли забрать. Каждый день обещали, обещали. Попал в плен к русским - здесь меня перебинтовали, накормили, антибиотик укололи. Александр Могильный, экс-боец ВСУ

Могильный отметил, что командование ВСУ "постоянно бросает на мясо" тех, кто нахдится на поле боя. Он призвал соотечественников добровольно сдаваться в плен России. Украинец Александр Индюк, ранее также воевавший в составе 46-й ОАЭМБр ВСУ отмечает, что в плен к российским войскам сдался, так как у него не осталось выбора. Он уверен, что командование бросило солдата на произвол судьбы. Мужчина десять дней со сломанной рукой пролежал без помощи и только в плену ему оказали первую медицинскую помощь.

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Фото и видео: Минобороны России