Французские СМИ раскрыли подробности ареста Платини. Экс-глава УЕФА дает показания в качестве свидетеля

Внимание полиции привлек факт возможной коррупции во время выбора страны-хозяйки Чемпионата мира 2022 года.

Французское спортивное издание Get French Football News опровергло информацию об аресте бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. По информации СМИ, бывший глава организации действительно попал в сферу интересов полиции, однако дает показания по делу о коррупции в качестве свидетеля.

Напомним, что английское издание The Sun заявило об аресте Платини по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки Чемпионата мира 2022 года. Сама организация пока никак не прокомментировала ситуацию.

Платини занял пост главы УЕФА в 2007 году, после отставки шведа Леннарта Юханссона. В 2015 году он был отстранён от должности после за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от президента ФИФА Зеппа Блаттера.

Фото: ru.uefa.org