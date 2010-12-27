Французские СМИ раскрыли подробности ареста Платини. Экс-глава УЕФА дает показания в качестве свидетеля

Французское спортивное издание Get French Football News опровергло информацию об аресте бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. По информации СМИ, бывший глава организации действительно попал в сферу интересов полиции, однако дает показания по делу о коррупции в качестве свидетеля.
Напомним, что английское издание The Sun заявило об аресте Платини по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки Чемпионата мира 2022 года. Сама организация пока никак не прокомментировала ситуацию.
Платини занял пост главы УЕФА в 2007 году, после отставки шведа Леннарта Юханссона. В 2015 году он был отстранён от должности после за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от президента ФИФА Зеппа Блаттера.
Фото: ru.uefa.org
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