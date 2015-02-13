Кризис, связанный с пандемией коронавируса, затронул в первую очередь небольшие пивоварни.

Пивовары ФРГ продали в январе на 27% меньше пива, чем годом ранее. Об этом говорят данные Федерального статистического ведомства ФРГ.

Это историческое падение, которого германская пивоваренная отрасль еще не знала. Хольгер Айхеле, генеральный директор Германского союза пивоваров

Он отметил, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, затронул в первую очередь небольшие пивоварни. Их работа во многом рассчитана на участие в массовых мероприятиях.

Всего за январь в Германии продали примерно 4,7 миллионов гектолитров.

Ранее был назван напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье.

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