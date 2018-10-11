Питер победил в рейтинге самых кофейных городов России

Второе место в рейтинге занял Екатеринбург, а третье одержала Москва.

Жители Санкт-Петербурга признаны самыми искушенными гурманами по кофейным напиткам во всей России. Об этом сообщает сетевое издание "Форпост".

Информация об этом появилась сегодня, двадцать седьмого февраля, по результатам всероссийского рейтинга городов, где среди напитков наиболее популярен кофе во всех своих разновидностях. Второе место в рейтинге занял Екатеринбург, а третье одержала Москва.

В топ-10 списка городов, где живут самые большие любители кофе, также попали Казань, Новосибирск, Череповец, Омск, Нижний Новгород, Челябинск и Краснодар. В агентстве отметили, что жители центральной части страны и уральцы предпочитают употреблять напиток только в кафе, не дома. Добавим, опрос проводился в 30 городах России среди 3,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 59 лет.

Кстати, по результатам опроса среди горожан, выяснилось, что "кофе с собой" в большинстве случаев выбирают именно студенты, а не офисные работники, как предполагалось.

Источник: сетевое издание "Форпост"