Пилот севшего в поле под Новосибирском самолёта – о последствиях ЧП

Пресс-служба «Уральских авиалиний» добавила, что посадка в поле без трагедий стала возможна благодаря профессионализму всего летного и кабинного экипажа лайнера.

Пассажиры и экипаж самолёта, совершившего экстренную посадку в поле под Новосибирском, не пострадали. Об этом телеканалу "360" заявил командир воздушного судна 33-летний Сергей Белов.

Все хорошо, все живы, здоровы. Самолет полностью цел. Работает Следственный комитет. Сергей Белов, капитан воздушного судна

Пресс-служба "Уральских авиалиний" добавила, что посадка в поле без трагедий стала возможна благодаря профессионализму Белова, второго пилота Эдуарда Семенова, а также всего летного и кабинного экипажа лайнера.

ЧП со следовавшим из Сочи в Омск самолётом случилось утром во вторник, 12 сентября. Обстоятельства и причины произошедшего уточняют эксперты комиссии Росавиации, сотрудники СК и специалисты транспортной прокуратуры.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти эвакуировали трех мужчин из поврежденной лодки.

Видео: Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура