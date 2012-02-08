Пилот севшего в поле под Новосибирском самолёта – о последствиях ЧП

Пассажиры и экипаж самолёта, совершившего экстренную посадку в поле под Новосибирском, не пострадали. Об этом телеканалу "360" заявил командир воздушного судна 33-летний Сергей Белов.
Все хорошо, все живы, здоровы. Самолет полностью цел. Работает Следственный комитет.
Сергей Белов, капитан воздушного судна
Пресс-служба "Уральских авиалиний" добавила, что посадка в поле без трагедий стала возможна благодаря профессионализму Белова, второго пилота Эдуарда Семенова, а также всего летного и кабинного экипажа лайнера.
ЧП со следовавшим из Сочи в Омск самолётом случилось утром во вторник, 12 сентября. Обстоятельства и причины произошедшего уточняют эксперты комиссии Росавиации, сотрудники СК и специалисты транспортной прокуратуры.
Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти эвакуировали трех мужчин из поврежденной лодки.
Видео: Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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