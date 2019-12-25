Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей вакцины от коронавируса в 90%

Препарат способен предотвращать новую коронавирусную инфекцию.

Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей немецкой вакцины от коронавируса в 90%. Об этом говорится в отчёте специалистов по результатам треьего этапа испытаний.

Учёные и медики не выявили опасностй препарата и констатировали безопасность его применения.

Эффект иммунизации может длиться как минимум год. Угур Сахин, генеральный директор BioNTech

Разработчики подчёркивают, что первые результаты широкого испытания вакцины показали, что вакцина препарат способен предотвращать новую коронавирусную инфекцию.

Ранее страна Евросоюза обозначила сроки поставки российской вакцины.

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