"Певица Нюша ждёт второго ребёнка?" Поклонники заметили округлившийся живот

Певица пока что никак не реагирует на подобные комментарии.

После того, как Нюша (Анна Шурочкина) разместила в Instagram новые фотографии в коротком черном платье, поклонники заподозрили ее во второй беременности.

Пользователи отметили, что у Нюши явно округлился живот, на снимках она как будто пытается его прикрыть.

Певица пока что никак не реагирует на подобные комментарии. В 2018 году у нее и ее мужа Игоря Сивова (главный советник президента Международной федерации студенческого спорта) родилась дочь, её назвали Симба.

Ранее сын Валерии официально объявил о беременности супруги.