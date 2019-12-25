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"Певица Нюша ждёт второго ребёнка?" Поклонники заметили округлившийся живот
Сегодня, 15:40
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nastya960

"Певица Нюша ждёт второго ребёнка?" Поклонники заметили округлившийся живот

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Певица пока что никак не реагирует на подобные комментарии.

После того, как Нюша (Анна Шурочкина) разместила в Instagram новые фотографии в коротком черном платье, поклонники заподозрили ее во второй беременности.

Пользователи отметили, что у Нюши явно округлился живот, на снимках она как будто пытается его прикрыть.

Певица пока что никак не реагирует на подобные комментарии. В 2018 году у нее и  ее мужа Игоря Сивова (главный советник президента Международной федерации студенческого спорта) родилась дочь, её назвали Симба.

Ранее сын Валерии официально объявил о беременности супруги.

Теги: беременность, нюша
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка, Новости шоу-бизнеса России,

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