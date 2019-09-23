Петербурженке, которая рассказала об убийстве котенка на студенческих съемках, поступают угрозы 

Девушка встретится с деканом института "Кино и телевидения".

В понедельник, 23 сентября, петербурженка, которая рассказала об убийстве котенка на студенческих съемках института "Кино и телевидения", заявила, что в ее адрес поступают угрозы от неизвестных. Александра рассказала Piter.TV последние подробности.

Не знаю, насколько другие паблики переврали новость, но почему-то часть людей пишут мне угрозы из-за того, что они думают, что котёнка убила я и я студентка КиТа заявила Александра

Напомним, что Александра является студенткой совершенно другого института. Котенок попал в ее руки через соседку по комнате, которая и принесла измученное животное. Девушки пытались спасти малыша, но он умер через день. В данный момент, угрозы в адрес девушки поступают с пугающей скоростью. Александра показала несколько таких сообщений Piter.TV.

Девушке наконец-то удалось связаться с деканом учреждения. Девушка встретится с ним и обсудит несчастный случай на студенческих съемках. По ее словам, руководство института подтвердило имена студентов, которые купили котенка для съемок. Молодые люди утверждают, что они заботились о животном и их вины в его смерти нет.

Есть вероятность смерти котёнка от вируса, но документы из первой ветеринарки ещё не готовы, а на Ораниенбаумской улице анализ на вирус был отрицательный рассказывает девушка

Фотографию соответствующих анализов Александра отправила декану института "Кино и телевидения".

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Фото:Александра Алаверди