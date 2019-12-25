Петербурженке выплатили 120 тысяч рублей за сломанную в магазине руку

Женщина упала в зале, когда зацепилась каблуком за решетчатый резиновый коврик.

Судебные приставы Центрального района Петербурга взыскали с сетевого продуктового магазина почти 120 тысяч рублей компенсации морального вреда. Деньги выплатили покупательнице, которая сломала руку в магазине. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ ФССП.

Женщина упала, когда зацепилась каблуком за решетчатый резиновый коврик. В это время сработали автоматические двери и ей пришлось уворачиваться, спасая лицо и голову. Покупательница упала на левое плечо и сломала руку.

Петербурженка потребовала компенсации за расходы на операцию, фиксатор локтя и т.д. Также из-за сломанной руки она долго не могла работать и ездить за рулем.

Суд встал на сторону пострадавшей. Судебные приставы уведомили организацию и списали деньги с банковского счета.

Ранее суд обязал Комздрав покрыть родителям ребёнка с муковисцидозом расходы на лекарство.

Фото: Piter.tv