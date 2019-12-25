В Петербурге пенсионерка отдала лжесотруднику банка почти 3 млн рублей

Неизвестный сообщил, что счета женщины атаковали мошенники.

Днем 17 декабря в полицию Петербурга обратилась 77-летняя женщина и заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, накануне ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что ее счета атаковали мошенники. Чтобы обезопасить сбережения, женщине предложили снять деньги и перевести их на безопасный счет.

Доверчивая пенсионерка выполнила рекомендации незнакомца и перевела ему деньги. Общий ущерб составил почти 3 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что задержаны мошенники, которые похитили у пенсионерки в Петербурге 1 млн рублей.

Фото: pixabay.com