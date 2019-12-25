Петербурженка обвинила сожителя в совращении маленькой дочки

Мужчину задержали по "горячим следам".

В среду, 9 июня, в полицию Петербурга обратилась 34-летняя женщина и заявила, что ее 30-летний сожитель совершил развратные действия в отношении ее дочери 2011 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, мужчина совращал девочку больше недели – в период с 1 июня по настоящее время. Подозреваемого задержали "по горячим следам" и поместили в изолятор. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

Ранее петербурженка обвинила таксиста в изнасиловании на Дыбенко.

Фото: Piter.TV