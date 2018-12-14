Петербурженка атаковала Тимати через соцсети и билборды

В своем инстаграме она выложила пост с призывом делать репосты. Пользователи инстаграма ее поддержали и стали отмечать аккаунт Тимати в репостах.

На минувшей неделе на одной из улиц Москвы появился большой билборд с надписью "Тимати, послушай мои песни!". Далее выяснилось, что его разместила певица Виолетта Бухмиллер (псевдоним – B2T). Девушка атаковала рэпера не только с помощью билборда, но и через соцсети. В своем инстаграме она выложила пост с призывом делать репосты. Пользователи инстаграма ее поддержали и стали отмечать аккаунт Тимати в репостах.

На билборде Виолетты напечатаны строчки "…Меня ты не найдешь на площадках и билбордах, я в омуте ночном, пока ты тут строишь Мордор…", – вероятно, из ее песни. Девушка уже выпустила свой дебютный альбом "Мой.Рай.Он". Его можно послушать Вконтакте. Поможет ли Виолетте стать звездой такое необычное обращение к Тимати?

Фото: viola_v2t