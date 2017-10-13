Петербуржец заплатит 15 000 рублей за удар полицейского по ноге и выкрученный палец

В Петербурге осужден Алексей Золоткин, больно ударивший полицейского по левой ноге.

Петербуржец, ударивший полицейского в пьяном виде, заплатит государству штраф в 15 000 рублей. К такому решению пришел Красногвардейский районный суд после рассмотрения дела Алексея Золоткина.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, конфликт между правонарушителем и офицером произошел 19 декабря прошлого года. Задержанный и доставленный в дежурную часть Алексей З. не сдержал агрессии, и напал на правоохранителя. Он ударил силовика по левой ноге, после чего стал выкручивать ему безымянный палец правой руки. Свое поведение позже петербуржец объяснил алкогольным опьянением.

В результате полицейский получил увечья, а Алексей Золоткин был признан виновным по статье ч.1 ст.318 УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Фото: Piter.TV