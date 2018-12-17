Петербуржец запечатлел мираж на фоне "Лахты"

Горизонтальная полоса словно повисла в воздухе.

В субботу, 29 августа, фотограф из Петербурга смог запечатлеть удивительное явление. Мужчина сфотографировал мираж на фоне "Лахта Центра".

Напомним, что мираж – это оптическое явление в атмосфере. Оно представляет собой преломление потоков света на границе между слоями воздуха, которые резко различаются по плотности и температуре. В результате наблюдатель может заметить не только реальный объект, но и его отражение в атмосфере.

Петербуржцы также часто замечают в небе гало. Так, ранее мы писали, что жители Петербурга и Ленобласти заметили солнечное гало.

Фото: vk.com/kybishkin