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Петербуржец, сломавший колено сотруднику МВД, приговорен к реальному сроку
Сегодня, 11:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец, сломавший колено сотруднику МВД, приговорен к реальному сроку

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Он проведет в колонии полтора года.

Петербуржец, сломавший колено сотруднику правоохранительных органов, приговорен к реальному лишению свободы. Об этом сообщила прокуратура Красногвардейского района.

По версии следствия, ночью 28 октября 2023 года Ю., находясь у дома 4 по улице Лесопарковой, в ответ на законное требование сотрудника МВД прекратить хулиганство и грубую брань в общественном месте, ударил должностное лицо по ноге, сломав колено.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Петербурге велокурьер, нарушивший ПДД, оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, перелом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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