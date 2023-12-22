Петербуржец, сломавший колено сотруднику МВД, приговорен к реальному сроку

Он проведет в колонии полтора года.

Петербуржец, сломавший колено сотруднику правоохранительных органов, приговорен к реальному лишению свободы. Об этом сообщила прокуратура Красногвардейского района.

По версии следствия, ночью 28 октября 2023 года Ю., находясь у дома 4 по улице Лесопарковой, в ответ на законное требование сотрудника МВД прекратить хулиганство и грубую брань в общественном месте, ударил должностное лицо по ноге, сломав колено.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Петербурге велокурьер, нарушивший ПДД, оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Фото: Piter.tv