Петербуржец с другом избил и изнасиловал 17-летнюю сожительницу

Девушка обратилась в больницу со множественными гематомами головы, лица, а также ушибом грудного отдела позвоночника.

Двое мужчин избили и изнасиловали несовершеннолетнюю жительницу Сестрорецка. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу со множественными гематомами головы, лица, а также ушибом грудного отдела позвоночника обратилась 17-летняя девушка.

Она пояснила, что её избили и изнасиловали 35-летний сожитель и его товарищ. После надругательства потерпевшая смогла сбежать. Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. Заведены уголовные дела.

Ранее таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Металлострое.

Фото: Piter.tv