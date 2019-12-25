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Петербуржец с другом избил и изнасиловал 17-летнюю сожительницу
Сегодня, 10:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец с другом избил и изнасиловал 17-летнюю сожительницу

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Девушка обратилась в больницу со множественными гематомами головы, лица, а также ушибом грудного отдела позвоночника.

Двое мужчин избили и изнасиловали несовершеннолетнюю жительницу Сестрорецка. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу со множественными гематомами головы, лица, а также ушибом грудного отдела позвоночника обратилась 17-летняя девушка.

Она пояснила, что её избили и изнасиловали 35-летний сожитель и его товарищ. После надругательства потерпевшая смогла сбежать. Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. Заведены уголовные дела.

Ранее таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Металлострое.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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