Петербуржец угрожал товарищу пневматическим пистолетом

Молодые люди поссорились из-за общей знакомой.

В четверг, 11 июля у дома №63 на Планерной улице Приморского района между двумя петербуржцами случилась ссора, в ходе которой один из них достал пневматический пистолет. Причиной конфликта стала общая подруга, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Угрожать оружием начал 23-летней гражданин. Его оппонентом стал мужчина 32 лет. Правоохранители задержали обоих участников конфликта и отравили их в отдел полиции.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что грабители обчистили четыре сейфа "SunLight" на Ленинском проспекте. Преступники проникли в магазин через подвал. Для этого им пришлось проломить пол. По неизвестным причинам сигнализация не сработала.

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