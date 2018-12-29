За убийство жены и детей петербуржец получил 15 лет строгача

Вину в гибели семьи фигурант расследования не признал.

Петербуржца осудили на 15 лет строгого режима за жестокое убийство жены и детей. Известно, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Согласно материалам дела, местный житель изрезал ножом супругу. Он нанес несколько ударов женщине и двум малышам. В результате жертвы серьезно пострадали. Петербурженка, мальчик 2001 года рождения и девочка 2005 года рождения были найдены в квартире по проспекту Обуховской Обороны.

Отметим, что подсудимый полностью вину не признал. По его словам, в какой-то момент от просто "отключился" и перестал контролировать свое поведение.

Напомним, что в "Пулково" выявлен "щедрый" вор, раздавший награбленное в аэропорту.

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