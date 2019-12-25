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Петербуржец отсудил у МВД 39 тысяч рублей за снятые в отделе штаны
Сегодня, 13:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец отсудил у МВД 39 тысяч рублей за снятые в отделе штаны

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Петербуржец был доставлен в отдел полиции 27 января, а вышел оотуда через сутки. Всё это время он находился в изоляторе без штанов, так как их забрали из-за вшитого шнурка.

Петербуржец через суд взыскал с МВД компенсацию за моральное унижение, которое он испытал в отделении полиции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В конце января этого года мужчину привлекли к административной ответственности за появление пьяным в общественном месте. Петроградский суд позднее прекратил производство. Петербуржец был доставлен в отдел полиции 27 января, а вышел оотуда через сутки. Всё это время он находился в изоляторе без штанов, так как их забрали из-за вшитого шнурка.

Мужчина через суд хотел взыскать с ответчиков убытки в 55 000 рублей, моральный вред в 1 000 000 рублей, госпошлину в 2 150 рублей.

Суд взыскал с МВД расходы на защитника и представителя в размере 35 000 рублей, госпошлину в 2 150 рублей и моральный вред в 2 000 рублей.

Несколько дней назад петербуржца-граффитиста оштрафовали на 370 тыс. рублей за надпись на стене Эрмитажа.

Фото: pexels

Теги: мвд, штаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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