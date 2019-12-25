Петербуржец отдал более 1,7 млн рублей за отдых в Таиланде

Мошенница убедила его забронировать тур в 5-звездочном отеле на острове Пхукет на 20 дней.

В Петербурге перед судом предстанет женщина, которую подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре прошлого года подсудимая, действуя от имени компании "Тревел Сити", обманула мужчину, выманив у него 1,7 млн рублей. Она убедила его забронировать тур в 5-звездочном отеле на острове Пхукет в Королевстве Таиланд на 20 дней.

Взяв деньги, злоумышленница не собиралась оказывать услугу, а лишь создала видимость деятельности. Прилетев на отдых, семья потерпевшего выяснила, что в отеле забронировано гораздо меньше дней, чем было обещано. Заплаченная сумма не соответствовала реальной стоимости отдыха.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Его направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Ранее женщина была судима за совершение аналогичного преступления.

Ранее мы писали, что в Петербурге раскрыто "концертное" мошенничество на 43 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV