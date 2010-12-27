Суд не удовлетворил жалобу петербуржца, который вынес с избирательного участка бюллетень

Однако петербуржец дальше собирается отстаивать свои права.

Житель Кировского района пытался отстоять отмену выборов губернатора на своем избирательном участке. Дело в том, что петербуржец не опустил бюллетень в урну, а забрал его с собой, но при этом количество проверенных бланков для голосования сошлись с выданными. Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил жалобу истца, сообщила "Фонтанка. ру".

Производство по делу было прекращено из-за того, что Михаил Федоров не считается избирателем, ведь он не опустил бюллетень. Активист придерживается другого мнения и считает, что его "эксперимент" подтверждает фальсификации в ИКМО №623. Теперь он намерен обратиться в Конституционный суд.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд расформировал два ИКМО - "Семеновский" и "Коломяги".

Фото: Piter.TV