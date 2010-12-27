Горсуд расформировал ИКМО "Семёновский" по иску Горизбиркома

Муниципальные выборы в Петербурге прошли 8 сентября.

В Петербурге расформировали ИКМО "Семеновский", городской суд удовлетворил иск петербургской избирательной комиссии. Об этом 22 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Дело в том, что в ИКМО не исполнили решение ГИК. Члены избирательной комиссии муниципального округа не стали рассматривать жалобу, хотя их обязал это сделать Горизбирком.

Дело слушалось коллегией из трех судей.

О том, что над "Семеновским" возникла угроза расформирования стало известно в октябре 2019 года. Суду предстоит разобраться с ИКМО "Екатерингофский","Коломяги", "Сергиевский". В этих комиссиях не единожды фиксировались нарушения, среди которых - тайное назначение выборов и незаконный отказ кандидатам в регистрации заявки.

Фото: Piter.TV