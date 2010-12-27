ИКМО "Коломяги" расформировал городской суд Петербурга

Муниципальные выборы прошли в городе на Неве 8 сентября.

Городской суд Петербурга расформировал еще одно ИКМО в Петербурге. В этот раз мера была вынесена в отношении ИКМО "Коломяги". Об этом в социальных сетях сообщила председатель фракции "Справедливая Россия" в Северной столице Марина Шишкина.

Иск к избирательной комиссии муниципального округа предъявил Горизбирком. Дело в том, что в ИКМО не исполнили решения городского избиркома. В "Коломяги" не зарегистрировали кандидата от "Справедливой России".

На данный момент под вопросом остается судьба ИКМО "Екатерингофский" и "Сергиевское".

Ранее горсуд расформировал ИКМО "Семеновский".

Фото: Piter.TV