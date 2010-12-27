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ИКМО "Коломяги" расформировал городской суд Петербурга
Сегодня, 19:35
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ИКМО "Коломяги" расформировал городской суд Петербурга

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Муниципальные выборы прошли в городе на Неве 8 сентября.

Городской суд Петербурга расформировал еще одно ИКМО в Петербурге. В этот раз мера была вынесена в отношении ИКМО "Коломяги". Об этом в социальных сетях сообщила председатель фракции "Справедливая Россия" в Северной столице Марина Шишкина.

Иск к избирательной комиссии муниципального округа предъявил Горизбирком. Дело в том, что в ИКМО не исполнили решения городского избиркома. В "Коломяги" не зарегистрировали кандидата от "Справедливой России". 

На данный момент под вопросом остается судьба ИКМО "Екатерингофский" и "Сергиевское". 

Ранее горсуд расформировал ИКМО "Семеновский"

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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