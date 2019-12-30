Петербуржцы жалуются на "грязь и уныние", вызванные новогодним мусором на Московской

После празднования прошло уже пять дней.

Петербуржцы в социальных сетях выразили неудовлетворенность отсутствием уборки территорий Московской площади после празднования Нового года. Фотографии, на которых видны неубранные петарды и конфетти они опубликовали в группе социальной сети "ВКонтакте" "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

"Почему не убирают? После нг (Нового года) уже 5 дней прошло, а петарды до сих пор по всей площади разбросаны", - возмущаются петербуржцы.

В комментариях под публикацией горожане интересуются - кто уберет последствия праздника. Некоторые решили, что убрать мусор должны те, кто его и принес.

Ранее Piter.TV сообщал самые популярные места петербуржцев для встреч на праздниках.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished