Петербуржцы запечатлели на видео яркие вспышки молний

Гроза вместе со всеми вытекающими в виде раскатов грома и вспышек молний настигла петербуржцев в ночь с 16 на 17 сентября.

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что на юге Петербурга прогремела гроза. Видео с раскатами грома появилось в соцсетях.

Гроза и вспышки молнии настигли горожан в ночь с 16 на 17 сентября.

Очень красиво, люблю грозу, хоть в мае, хоть в сентябре, классное зрелище, немного мистическое" петербуржцы в соцсетях.

Напомним, что сегодня синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит определять циклонический вихрь. Петербург окажется в его холодной тыловой части.

Ранее мы сообщали о том, что жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме.

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