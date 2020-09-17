Петербуржцы запечатлели на видео яркие вспышки молний

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что на юге Петербурга прогремела гроза. Видео с раскатами грома появилось в соцсетях.
Гроза и вспышки молнии настигли горожан в ночь с 16 на 17 сентября.
Очень красиво, люблю грозу, хоть в мае, хоть в сентябре, классное зрелище, немного мистическое"
петербуржцы в соцсетях.
Напомним, что сегодня синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит определять циклонический вихрь. Петербург окажется в его холодной тыловой части.
Ранее мы сообщали о том, что жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме.
Видео:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все