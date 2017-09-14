Петербуржцы недоплатили за коммуналку больше 3 млрд рублей

За семь месяцев этого года судебным приставам пришлось завести более 82 тысяч исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. Всего на сумму более трех миллиардов рублей.

С начала этого года до июля петербургские судебные приставы взяли на исполнение более 82 тысяч производств о взыскании долгов в пользу ЖКХ. Это на 15% больше, чем на аналогичный период 2016 года. Общая сумма долгов более трех миллиардов рублей. Эта сумма выросла примерно на 23%

За семь месяцев сотрудникам УФССП удалось добиться погашения долгов 24 тысяч горожан. Всего взыскали 673 миллиона рублей. Это почти в два раза больше. Чем в прошлом году.

Больше всего должников, по статистике приставов, проживает в Колпине. А больше всего долгов взыскали сотрудники отдела из Калининского района. Они смогли взыскать ости 73 миллиона рублей.

"К неплательщикам коммунальных услуг применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, например, ограничение в праве на выезд за пределы страны и принудительное списание денежных средств с банковских счетов". – сообщают в пресс-службе УФССП по Петербурге и области.

Также одной из эффективных мер является арест имущества, который производят во время рейдов по квартирам. Если в указанный срок после описи долги не закрывают, то имущество пускают с молотка.