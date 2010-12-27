Петербуржцы задолжали городу 1 млрд. рублей за паркинг

Из-за не отлаженной системы взыскания штрафов город потерял один млрд. рублей

С начала работы платных парковок петербуржцы задолжали 1 млрд. рублей. По словам главы комитета по транспорту Сергей Харлашкин, только за последний год автовладельцам выписали штрафы за неправильную парковку на сумму 460 млн. рублей.

Взимание штрафов с нарушителей строго не отслеживается, поэтому долг горожан перед городом постоянно растет. Ситуация возникает из-за несогласованности органов исполнительной власти. У приставов и МВД есть собственные независимые служебные базы. Сотрудники правоохранительных органов не имею права разглашать данные граждан, поэтому мелкие штрафы до трех тысяч рублей приставы пока что взыскать не могут. Поэтому преступники избегают ответственности из-за не отлаженной бюрократической системы.

В настоящее время правительство готовит новые правки в законодательство по данному урегулированию вопроса. Госдума не спешит рассматривать ужесточение режима.

Напомним, что к 2020 году зона платной парковки покроет весь Центральный, Адмиралтейский и Петроградский район.