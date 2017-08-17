В текущем году петербуржцы взяли в кредит почти 3 трлн рублей

На 2,3 % вырос ежемесячный платеж.

В текущем году жители Петербурга взяли в кредит 2,9 трлн рублей. Вырос на 2,3 % ежемесячный платеж и сегодня составляет 734,7 млрд рублей. Среди заемщиков присутствуют предприниматели, юридические и частные лица. Об этом сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России.

По словам специалистов, малый бизнес в городе начал снижать кредитный интерес. Предпринимательский портфель займов уменьшился на 0,3 % — до 275,3 млрд рублей. На 0,2 % снизились показатели просроченных кредитов.

Больше всего кредитов берется для производства обрабатывающей промышленности. На 1 октября их число составляет 21 % по Петербургу.

Ранее мы писали, что средний счет за ЖКУ вырос в Петербурге ровно наполовину.

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