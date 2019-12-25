Петербуржцы встретили утро 17 ноября в многокилометровых пробках

Только 162 единицы снегоуборочной техники функционировали на улицах в 8 утра, несмотря на осадки.

Слабый снегопад вызвал многокилометровые пробки на петербургских дорогах утром 17 ноября. Самая напряженная обстановка сложилась в Красногвардейском районе Северной столицы: из-за ряда ДТП пробка от развязки КАД с Мурманским шоссе дошла почти до проспекта Косыгина.

В то же время только 162 единицы снегоуборочной техники функционировали на улицах в 8 утра, несмотря на осадки.

При этом главный петербургский синоптик Александр Колесов 16 ноября делал прогноз о будущем снегопаде в своем Telegram-канале. По его словам, в город пришла "холодная воздушная масса", которая и будет определять погоду.

Но Смольный во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым снова не подготовился к снегопадам и выпустил на улицы недостаточное количество специальной техники. Сам Беглов уверял петербуржцев, что коммунальные службы полностью готовы к зиме, а Комблаг обновил парк спецтехники. Но, когда 6 ноября выпал первый снег, службы с ним не справились — это подтверждают пробки и аварии, произошедшие в этот день.

Фото: Piter.tv