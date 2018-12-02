Петербуржцы возмущены разрушенными домами в центре города

Piter.tv побывал у разрушенных домов недалеко от Лиговского проспекта, одной из основных магистралей Петербурга.

Петербуржцы недовольны старым фондом в центре города, который годами стоит без ремонта. Несколько домов по улицам Тюшина, Боровой, Константина Заслонова нуждаются в реконструкции или сносе.Здания находятся рядом с одной из основных магистралей города – Лиговским проспектом.

Жильцов дома №24 по улице Тюшина расселили еще 10 лет назад, здание так и не отремонтировали. Здесь планировали поселить работников жилищно-коммунальной сферы и смежных отраслей. За это время фасад здания и двор обросли не только граффити, но и грудами мусора.

По словам местных жителей, из-за нерешенной проблемы в этом районе часто можно встретить бездомных. "Убивают ещё один исторический микрорайон города!", – негодуют петербуржцы в социальных сетях. Рядом с аварийными зданиями строят современные бизнес-центры, на их фоне историческая застройка кажется пугающей.

В пресс-службе администрации Центрального района ответили, что расселенные дома сейчас находятся на консервации, а что будет дальше с ними – остается неизвестным.

Дом №24 по улице Тюшина был построен в начале XIX в по проекту архитектора Геккера фон В.Ф. Надстройка здания в стиле эклектика была выполнена в 1883 году. В 2000-х гг. дом признали аварийным и в 2009 году завершили расселение жильцов.